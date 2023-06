Met een bovenfrees is bijna elke klus te klaren, maar hoe gebruik je hem?

Zoals je weet, zijn we bezig met de verbouwing van onze keuken. Die bovenfrees kan, net als ik eigenlijk, bijna alles. De grepen van de laden? De groeven in de houten wandpanelen? De sierranden in de luiken met paneeltjes? Allemaal dankzij de bovenfrees.

Een bovenfrees is een machine met een roterende frees die op hoge snelheid in materiaal kan snijden. Dit kan hout, metaal, kunststof of steen zijn. Je kunt er gleuven of groeven mee maken, maar ook profielranden, afwerklatten en sierlijsten.

De bovenfrees gebruik je, zoals de naam al zegt, van bovenaf op het materiaal. De frees bepaalt welke uitsparing er uit, in ons geval, het hout wordt gehaald. Frezen zijn er in alle maten, soorten en vormen. Je kunt ’m vergelijken met de beitel van vroeger toen ze voor dit soort klusjes nog geen machine hadden. Je kon verschillende beitels in de blokschaaf bevestigen om bijvoorbeeld een groef in het hout te snijden.

"Met de bovenfrees doe ik eigenlijk alles"

Als je een mooi randje aan het hout wilt maken, beweeg je de machine langs de zijkant van het materiaal in plaats van erover. Tegenwoordig zijn de frezen voorzien van een lagertje dat de zijkant van het materiaal zelf als geleider gebruikt.

Maar als je midden in het hout een profiel, inkeping of uitsparing wilt maken, heb je iets anders nodig om de machine te begeleiden. Je kunt een lat op het materiaal bevestigen, bijvoorbeeld met een lijmklem, maar je hebt ook zogenoemde parallelgeleiders. Deze wordt meestal samen met de bovenfrees geleverd. Zo niet, let er dan op dat de geleider verenigbaar met je machine is.

Naast deze toepassingen kun je de bovenfrees ook voorzien van zogenoemde kopieerringen. Met deze ringen kun je met behulp van sjablonen letters uitfrezen of scharnieren infrezen. Een bovenfrees is daardoor een onmisbaar stuk gereedschap voor de gevorderde klusser. Ik kan in ieder geval niet zonder!

