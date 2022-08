Interieurtips: zo creëer je thuis een ontspannen sfeer

Zomerhuis

Veel daglicht en ruimte geven de woonkamer een luxe sfeer. Bovendien versterken ze het gevoel van welzijn. Door te variëren met de raamdecoratie creëer je de basis voor een sfeervolle ambiance. De combinatie van de Luxaflex LightLine® Rolgordijnen en kamerhoge gordijnen voor openslaande deuren brengt zowel rust als gezelligheid.

Yoga

Ⓒ Simple Yoga Nordal

In de zomer willen veel mensen lekker zen zijn; yoga is daarvoor de perfecte oplossing. Goed voor lichaam en geest en in huis staat het ook nog eens trendy als je ruimte maakt voor deze yogamatten, blokken, kussens en plaids uit de Simple Days Yoga collectie van Nordal.

Linnen

Ⓒ gordijnen van Luxaflex en tafelkleed linnen van Timeless Linnen

Deze linnenlook uit de nieuwe gordijnen collectie van Luxaflex combineert mooi met het chique linnen tafelkleed van Timeless Linnen. Met deze natuurlijke kleur creëer je de perfecte monochrome sfeer die je ook goed kunt doorvoeren in de slaapkamer. Zelfs de muur én het plafond verf je in deze kleur waardoor je een tijdloze zomerse sfeer in huis haalt.

Voor buiten én binnen

Ⓒ ligbed Stay van Blomus

Buitenmeubelen worden steeds duurzamer en het leuke is dat je ze vaak ook binnen kunt gebruiken als volwaardige zitmeubelen. Het ligbed Stay van Blomus is daar een goed voorbeeld. Lichtgrijs is de perfecte kleur voor buiten (want deze lichte kleur trekt niet te veel warmte aan!) en voor binnen lekker makkelijk te combineren in de moderne woonstijl.

Zwart werkt altijd

Ⓒ Stoel Habra van House Doctor en stucverf van wearewowmakers

Een aanschaf voor het interieur is best prijzig dus dan is de meest tijdloze keuze soms het beste. Met een zwart designobject kan het nooit fout gaan want zwart past in elke woonsfeer, zowel binnen al buiten. Lounge stoel Harba van House Docter is gemaakt van rotan en staal, dit versterkt elke casual look in het interieur.

Simpel

Ⓒ wit bedframe van Robuust Amsterdam

De strakke vorm van dit bed van Robuust Amsterdam is simpel en functioneel maar ook modern en tijdloos.

De kleine dingen

Ⓒ buitengeurkaars van Zuss, buitenlamp van Sostrene Grene en @huisvantet

Aandacht voor subtiele accessoires die lekker ruiken, mooi licht geven of fijn aanvoelen maken de beleving van een ‘chillplek’ in huis compleet. Dus maak plaats voor een windlichtje van Sostrene Grene of buitengeurkaars van Zuss op je terras, balkon of tuin.

Zomerliefde

Ⓒ Meraviglia in Griekenland, ph. Spyron Hound Photography

In Meraviglia Slow Livng, een resort in Griekenland, leef je de hele zomer op de grens van binnen en buiten. Buiten geniet je van de de zee, het zwembad en de zon, binnen kun je lekker ontspannen in een koele ruimte.