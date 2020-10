Recept van de dag: pasta alla puttanesca

Pasta volgens de hoertjes, de snelle pasta, maar ook de gezellige pasta, allemaal samen aan de lange tafel. De goedkope pasta ook, want er is nooit geld. De pasta voor de goedkope dunne rode wijn, de pasta voor wat er ook nog over is, mag er in. Maar die ansjovis die moe echtt, die ansjovis is de herinnering aan die oeroude smaakmaker, de garum, de intense saus van gefermenteerde vis. De oersmaak van de kade, de smaak van de rode buurten.

Nodig voor 4 personen:

•1 blik tomaten

•5 stukjes zoute ansjovisfilet uit blik

•75 gr zwarte olijven, zonder pit, klein gehakt

•2 sjalotten, gesnipperd

•1 teen knoflook

•3 eetl grote kappers, fijngesneden

•1 bosje peterselie

•zwarte peper

Bereiding:

Die pasta heb je al gekookt neem ik aan. Pel de knoflook, sla tot pulp met een klap op de platte kant van je mes.

Verhit olijfolie en daar gaat de knoflook, de gesnipperde ui, en de kappers, die grote moet je hebben en die snij je dan fijn. Erbij doen en de ansjovis erbij en dan roeren tot de ansjovis helemaal in de saus is opgegaan en dan mag de tomaat erbij en de olijf.

Nee, geen Parmezaanse kaas, die past hier niet. Grove zwarte peper, dat wel. En fijngesneden peterselie, lekker veel. Geen spekjes, geen gehakt, echt geloof me nou, zo is het al geweldig. Wat zeg ik? Een levensgerecht.