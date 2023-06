Ongewassen naar het werk? Bijna de helft van de Nederlanders doet het

Een onderzoek van Acties.nl onder 1008 Nederlanders die werkzaam zijn in loondienst, laat zien dat 49% van alle werkenden weleens naar het werk gaat zonder de avond of ochtend ervoor te douchen. Sterker nog: 10% is zelfs eens naar de werkplek gegaan nadat hij of zij zich drie dagen niet had gewassen.

Het onderzoekje laat bovendien zijn dat vooral mannen tijdens een gemiddelde werkweek weleens langere tijd niet douchen. Zo zegt 13% van hen ooit meer dan drie dagen achter elkaar ongewassen naar werk te zijn gegaan. Onder hun vrouwelijke collega’s bedraagt dit percentage een stuk lager: 7%.

Dezelfde outfit

Naast niet (altijd) douchen, zegt maar liefst twee derde van alle respondenten weleens te zijn gaan werken in de kleren van de dag daarvoor. Wederom doen mannen (70%) dit vaker dan vrouwen (63%). Dit terwijl bijna de helft van alle ondervraagden aangeeft dat zij collega’s die zichzelf slecht verzorgen, minder serieus nemen.

Opvallend genoeg beoordelen hoogopgeleiden (47% hun collega’s veel vaker op hun uiterlijk dan middelbaar- (41%) en praktisch geschoolden (38%).