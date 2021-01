Sabrina biedt ’even-niet-thuiswerken-vakanties’ aan

De workations zijn inmiddels een steeds bekender wordende term. Niet thuis vanachter het bureau, maar op een andere, veelal inspirerende, locatie het project uitwerken, deadlines halen en/of op nieuwe ideeën komen.

Sabrina Schipper (41) van Travel Counsellors biedt zulke arrangementen aan. „De term workation is een samenvoeging van ‘work’ en ‘vacation’. Een workation is dan ook een combinatie van werken en reizen/vrijetijd. Werk en privé lopen tegenwoordig steeds vaker door elkaar, en al helemaal nu met corona.”

Waar dat voorheen naar zonnige oorden als Spanje kan, is dat vanwege de coronarestricties nu vooral Nederland: in de herfst/winter zijn de bossen van Oost-Nederland meer in trek en in de lente/ winter trekken meer mensen naar het water van West-Nederland toe, ziet ze. „Aanvankelijk lag mijn focus op het buitenland. Een ander landschap, het leren kennen van normen en waarden van andere culturen en gewoontes en gebruiken je niet alleen als mens rijker maakt, maar ook een hoop inspiratie op werkgebied kan opleveren en je kijk op bepaalde zaken kan beïnvloeden. Maar nu reizen naar het buitenland er niet in zit, ben ik me meer op Nederland gaan focussen, want ook in ons land vind je prachtige, inspirerende plekken en zitten er grote verschillen tussen de regio’s. Wandelen of fietsen in een andere omgeving of de rust vinden die je thuis niet vindt kunnen je een hoop nieuwe energie geven en positief bijdragen aan je productiviteit en creativiteit.”

Schipper weet precies waar ze op moet letten om de workation een zo geslaagd mogelijk te maken. „Ik kijk allereerst of een plek qua faciliteiten kan concurreren met de thuisomgeving. Denk aan goede wifi, telefoonbereik, goede koffie/ keukentje, goede bedden. Vervolgens zoek ik op zoek naar unieke componenten: een bijzondere accommodatie, een inspirerende omgeving. Dát maakt namelijk het verschil. Voor Nederland bieden we bijvoorbeeld keuzes als water, bos en stad aan. Als reizen weer mag en kan dan wil ik daar bergen, strand en sneeuw aan toevoegen. Ook kijk ik of een aanbieder betrouwbaar is. Ik werk alleen met stabiele partijen uit de reiswereld.”

Uitbesteden

En ja, natuurlijk kun je zelf ook een hotel boeken om even aan de thuiswerksituatie te ontsnappen. „Iedereen kan zelf iets boeken. Op internet is genoeg te vinden. Maar dat is ook meteen een valkuil. Er zijn sinds corona zoveel partijen die workations aanbieden. Mijn meerwaarde is de persoonlijke service. Een goede workation organiseren kost best wel veel tijd en het blijft de vraag of wat je geboekt hebt overeenkomt met wat je zoekt. Dat voorwerk neem ik mensen uit handen. De hele workation wordt van A tot Z geregeld en jij kunt je blijven focussen op je werk. Het is een totaalpakket: naast de workationaanbieders werk ik ook met partijen die excursies aanbieden, de NS, luchtvaartmaatschappijen, kan ik privétransfers regelen en kun je mij ook inschakelen voor hulp en vragen ter plaatse.”

Wat het oplevert? Een fris hoofd, zo weet ze inmiddels. „Ik denk dat mensen het thuiswerken een beetje zat worden. Als jij je de hele dag tussen de keukentafel, de keuken en de bank begeeft en je sociale leven wordt beperkt, dan raak je in een soort sleur. Ook met een druk gezinsleven moet je continu keuzes maken om alle ballen in de lucht te kunnen houden. Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen steeds meer de behoefte krijgen om hier een aantal dagen aan te ‘ontsnappen’.”

Hoofd leeg

Eigenlijk is ze zelf het beste voorbeeld van wat een dergelijke workation kan doen. „Ik heb twee jonge kinderen die door corona vaak thuis zijn. Ik ben continu mijn werk om het gezinsleven heen aan het bouwen en dat geeft onrust en soms ook wel stress. Tijdens een workation hoef ik met niemand rekening te houden, kan ik mijn eigen dagindeling bepalen, kom ik interessante mensen tegen die ik anders niet was tegengekomen, eet ik wat ik lekker vind en vul ik de pauzes en de tijd buiten werk om in met dingen waar ik energie van krijg. En als ik dan weer thuis kom is mijn hoofd leeg en ben ik een leukere moeder en partner.

Bekijk ook: Thuiswerken kan ook in een inspirerende omgeving

Behaalde doelen, een fris hoofd, nieuwe inspiratie: dat is wat het oplevert. Uiteraard kost het ook wat, maar kosten die je maakt voor je onderneming kun je in principe van de winst aftrekken tijdens de aangifte inkomstenbelasting. Dat geldt ook voor de reis- en verblijfkosten voor een zakenreis. Volgens de Belastingdienst krijg je bij een workation te maken met gemengde kosten, waarvan alleen het zakelijke deel fiscaal aftrekbaar is, zolang het persoonlijke karakter van de kosten dan niet meer dan 50% bedraagt.