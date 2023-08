Geen fan van pittig eten? Met deze tips kun je het wél aan

Geen zorgen: we’ve got you covered.

Kleine stapjes

Het klinkt misschien een beetje stom, maar het komt allemaal hierop neer: Neem. Kleine. Stapjes. Bestel niet drie keer achter elkaar het pittigste van de menukaart, omdat je er dan bij de derde keer wel aan gewend zult zijn. Geloof ons als we zeggen dat alle drie de keren verschrikkelijk zullen zijn en dat je er eerder een trauma aan overhoudt dan dat het enig ander effect heeft.

Wat dan wel? Gooi eens een klein beetje chilipoeder door je pasta heen. Een klein beetje meer door je soep. Dan nog een klein beetje meer door de curry. Wat crispy chilli oil door de noedels. En beetje bij beetje gaat het dan werken – er is zelfs wetenschappelijk bewijs voor dat je je tong kunt trainen om het stofje in pittig eten te tolereren.

Ken je pepers

Nu we het meest logische gehad hebben, kunnen we je ook nog wat tips geven die iets minder in de ‘dat-had-ik-zelf-ook-kunnen-bedenken’-categorie vallen. Om te beginnen: de ene peper is de andere niet. Zo is een groene Spaanse peper minder pittig dan een rode. Een jalapeño is nog iets pittiger, en Madame Jeanette is voor extreem gevorderden. Nog even mee wachten, dus. Laat vooral ook de kleine, gele, bolle verse pepers uit de Albert Heijn nog even links liggen.

Over het algemeen zijn verse pepers fijner om mee te oefenen dan bijvoorbeeld chilivlokken, omdat ze niet alleen pit, maar vooral ook veel smaak toevoegen. Op die manier wordt pittig eten een stuk minder erg. Tenzij je in je ogen wrijft na het snijden van een pepertje, natuurlijk.

Combineer pittig met verzachtend

Heb je een weloverwogen keuze gemaakt? Dan is het belangrijk om ook altijd iets niet-pittigs op je bord te hebben liggen.

Een dot crème fraîche bij je spicy taco’s, een frisse raita bij een Indiase curry of een snelle komkommersalade bij je noedels, bijvoorbeeld. Ook kokosmelk in Aziatische gerechten maakt spicy eten een stuk zachter.

Drink melk, geen water

Het kan helpen om ook een glas drinken naast je bord te hebben, maar een glas water is weinig van nut. Melk daarentegen helpt wél als je mond in brand staat. Het beste is echter misschien om het brandende te verdragen, omdat je er dan eerder aan gewend raakt.

Maar hé, je kunt de melk in ieder geval klaarzetten. Voor noodgevallen.

Eet wat langzamer dan normaal

Misschien heb je de neiging om je adem in te houden en je zo snel mogelijk door de maaltijd heen te eten om er maar zo snel mogelijk vanaf te zijn. Maar verrassing: daar wordt het niet makkelijker van.

Integendeel, zelfs: als je langzamer eet, geef je je mond meer kans om zich klaar te maken voor een volgende lading spicyness. Als je sneller eet, bouwt de hitte in je mond zich daarentegen alleen maar op. Dat wil je niet – en wij ook niet.