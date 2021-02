Dit zijn de meest romantische hotels die de redactie ooit heeft getest

In de loop der jaren heeft de redactie van VRIJ tientallen hotels getest. Bijzondere, gekke, stoere, maar uiteraard ook romantische. Om even bij weg te dromen: dit zijn de meest romantische hotels waar onze redacteuren ooit hebben geslapen, voor op de to do-list voor de volgende Valentijnsdag (of natuurlijk gewoon een keer)!

Villa Veertien, Dieren

In menig romantische film komt een open haard voor. Zo ook in de hotelkamer die we in Villa Veertien in Dieren testten. Samen met de grote comfortabele bank ervoor en een weids uitzicht buiten staat het garant voor een heerlijk avondje!

Bekijk ook: Hier rust je perfect uit als je in Dieren bent

Cipriani in Venetië

In Cipriani in Venetië zijn dan ook vele aanzoeken gedaan, met de ring in een vanonder verlicht glas Bellini. Sommige gasten komen jaren na een romantisch aanzoek terug om hun liefdesbaby te tonen. Als je geluk hebt, spot je vaste klant George Clooney. Al is die al bezet, helaas.

Bekijk ook: Dit vijfsterrenhotel in Venetië is perfect voor een romantische stedentrip

Hotel Pincoffs, Rotterdam

De design open haard in de deftig ingerichte gezamenlijke huiskamer van hotel Pincoffs doet het hem, al werkt het ook mee dat dit hotel een kamer hebben die ze zelf de „Romantische Kamer’ hebben genoemd. En onder het genot van een glaasje wijn de skyline van Rotterdam bekijken is natuurlijk ook heel romantisch!

Buitengoed De Gaard, Limburg

Op het landgoed van Buitengoed De Gaard wemelt het van de hartjes, het logo van de locatie. Er staat bij aankomst zelfs een hartvormige taart in de koelkast. Als dat geen liefde is!

Château de la Groirie in Le Mans

Een kasteel in ook nog eens een sprookjesachtige omgeving. Château de la Groirie wordt omgeven door een park in Engelse stijl, rozentuinen en sfeervolle watertjes. Het verbaast dan ook niet dat deze romantische plek ook als huwelijkslocatie wordt aangeboden!

Bekijk ook: Romantiek op sprookjesachtig landgoed Le Mans

Vista Alegre Ílhavo in Portugal

Aachter de balkondeuren van de bruidssuite staat een heuse kapel. De koele lucht in combinatie met de bankjes en het altaar brengen je in kerkelijke sferen. Geen verrassing dat je in Vista Alegre Ílhavo kunt trouwen. Door het prachtige licht dat via de glas-en-loodraampjes naar binnen stroomt, kunnen wij ons geen romantischere plek bedenken.

Bekijk ook: Strak romantisch Portugees hotel

Stella Suites in Goirle

Dit huis is ooit gekocht uit liefde, die van zakenman Frits van Puijenbroek voor zijn Stella. Speciaal voor zijn Grote Liefde kocht hij deze Jugenstil-villa. Zijn verliefdheid wordt door het hele hotel geëerd, op een aanstekelijke manier. Dat maakt Stella Suites heel geschikt voor een fijne Valentijnsdag.

Bekijk ook: Dit hotel in Goirle vinden wij een echte aanrader

Altstadt Vienna in Wenen

Een rode loper, ’cadeautjes’ zoals gratis cd’s (!) met klassieke muziek, Weense wafels, chocolade: Hotel Altstadt in Wenen doet er alles aan om het verliefde gevoel een extra boost te geven. Het knalrode hoofdeinde van het bed doet er nog een schepje bovenop.