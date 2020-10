Recept van de dag: Indische omelet

Daar zat ze, in de laatste zon, een Indisch omeletje te eten. Indofood Santai noemen ze zich en een tweede zaak komt er al aan. Als ik het goed zie, zou dit wel eens de redding van de Indische keuken in Nederland kunnen zijn. Via een broodje rendang terug naar de rijsttafel. Maar het is opschieten geblazen. De jongen achter de het fornuis zei het al: „De chef is al zestig en ik heb nooit tijd genoeg om alles wat hij kan nog te leren.”

Verkruimel de tahoe, vermeng de tahoe met de zeer fijn gesneden prei, knoflook, het peper en het zout. Klop de eieren los, roer het tahoe mengsel er door en bak hiervan een omelet. Aan beide kanten bakken. Maak een sausje van ketjap, sambal en citroensap en giet dit over de omelet. Kijk, zo eenvoudig kan Indisch ook zijn.

(uit De Keuken van Melati, Veltman uitgevers)

Nodig voor twee personen:

½ blok tahoe

1 kleine prei, ragfijn gesneden

2 tenen knoflook, geperst

peper en zout

2 eieren

3 eetl ketjap

2 theel sambal oelek

1 eetl citroensap