Spijt: ’Mijn schoonvader was jaloers op me’

Zestig jaar geleden was ik 13. Een nakomertje. Mijn vader is jong gestorven. Mijn moeder hertrouwde met een eenvoudige havenarbeider die voor mij een top-stiefvader is geweest.

Op weg naar de middelbare school fietste ik langs het huis van Gert. Hij had geen fiets en sprong vaak bij mij achterop. Na verloop van tijd raakten Gert en ik bevriend en kwam hij regelmatig bij ons over de vloer. Mijn moeder maakte het dan gezellig met limonade en pelpinda’s op een krant.

Autoritair

Gert kwam uit een ambtenarengezin en had een broer en drie zussen. Bij hem thuis was het nooit zo gezellig. Zijn autoritaire vader regeerde met strenge hand, zat vaak voor de tv en rookte daarbij menig sigaret; o wee als er te veel lawaai werd gemaakt.

Op een avond, ik was lopend naar Gerts huis gegaan, deed ik een aanbod: „Wie wil mij voor een kwartje naar huis brengen?” Gerts middelste zus Gezi bood zich aan. De reis naar huis duurde langer dan normaal en een verliefdheid bloeide op.

In onze verkeringstijd leerde ik de familie beter kennen. Gezi’s vader vond dat ik geld verspilde door mijn rijbewijs te halen. Ook was hij erop tegen dat Gezi, op mijn aandringen, ook voor haar rijbewijs opging.

Wij trouwden jong om gebruik te kunnen maken van de kostwinnersvergoeding in militaire dienst. Helaas bezat ik maar 60 gulden toen we trouwden; koren op de afkeurmolen van Gezi’s vader.

Mijn stiefvader had zich voorgenomen om mij een goede opleiding te laten volgen zodat ik geen havenarbeider hoefde te worden. Zo kon ik een mooie hbo-opleiding doen. Toen ik na mijn diensttijd bij een bedrijf ging werken, was dat tegen het zere been van mijn schoonvader. Als ambtenaar had je immers een baan voor het leven.

Door hard te werken en promoties verdiende ik na een aantal jaren meer dan schoonpapa. Oei, dat deed zeer. Zeker toen mijn bedrijf me ook een leaseauto ter beschikking stelde.

Protest

Toen Gezi en ik een eigen woning kochten, kwam er protest van haar vader: onverantwoord om je zo in de schulden te steken. Sinds het begin van onze relatie kwam Gezi steeds vaker bij ons thuis. Zij kon het prima met mijn moeder en stiefvader vinden. Helaas bleek Gezi geen kinderen te kunnen krijgen. We namen twee pleegkinderen in huis. Zij werden door mijn ouders als echte kleinkinderen behandeld en ze waren trots op hen. In tegenstelling tot mijn schoonouders; onze pleegkinderen werden niet voor vol aangezien en dat werd duidelijk geuit.

Gezi is helaas jong aan kanker overleden. Niet lang na haar dood meldde haar moeder zich: of ik de antieke naaimachine die ik ooit van een tante van Gezi’s vader had gekregen, maar even wilde terugbrengen. Deze moest namelijk in de familie blijven...

Inmiddels ben ik hertrouwd en heb er, behalve een fantastische vrouw, een paar heerlijke bonuskinderen bij. Wij zijn gepensioneerd en hebben een fijn leven.

Met uitzondering van een neef en een nicht en hun moeder heb ik geen contact meer met Gezi’s familie. Pas sinds kort realiseer ik me dat de ouders van Gezi van jaloezie aan elkaar hingen. Soms denk ik: hoe zou mijn leven zijn gelopen als ik destijds dat kwartje niet had aangeboden? Spijt? Wellicht een beetje.