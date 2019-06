Ⓒ Hollandse Hoogte / Richard Brocken

Klik…! Nog 38 wachtenden voor me. Tergend langzaam verschuift de tijd in de naargeestige wachtruimte van het Laboratorium voor Bloedafname. Bloed laten prikken in het ziekenhuis blijft een helse beproeving van het menselijk geduld, vooral op maandagmorgen rond 10 uur.