Is het een paard? Is het een motor?

Toen Peter Heeringa vier jaar geleden te horen kreeg dat zijn eerste kleinkind op komst was, begonnen zijn handen meteen te jeuken. Creatief als hij is, wilde hij iets origineels voor de baby maken.

De vraag was alleen: wat? Een hobbelpaard leek hem leuk, maar toen hij daarvoor inspiratie op internet zocht, zag hij iets wat hem nog leuker leek. „Bij het zien van een motor in plaats van een paard dacht ik: waarom niet? Hobbelpaarden zijn er al genoeg!” vertelt Heeringa.

Op dat moment wist hij nog niet of er een jongetje of meisje op komst was, maar dat was voor de Fries ook helemaal niet belangrijk. „Meisjes rijden toch ook motor?”

Precisiewerk

Heeringa vond online een bouwtekening van een hobbelmotor en ging ermee aan de slag. Hele dagen was hij bezig in de schuur. „Als ik ergens aan begin, ga ik er vol voor.”

„Eerst heb ik bij de bouwmarkt grenen meubelpanelen gekocht, vervolgens gezaagd en op elkaar gelijmd. Hiervoor gebruikte ik vooral een decoupeerzaag, vijlen en schuurpapier.”

De spaken hebben hem de meeste tijd en moeite gekost. „Dat was een precisiewerk. Ze moesten allemaal dezelfde afstand hebben en ik wilde per se dat het er strak uitzag. Om het perfect te krijgen, heb ik heel wat moeten decouperen en vijlen.”

Een kleine tegenslag was het moment dat de motor omviel. De verbinding van het frame naar het stuur raakte beschadigd zodat het stuur losraakte. „Balen, maar gelukkig goed te repareren. Ik heb er een grote schroef in gedraaid waardoor de verbinding veel steviger werd. Zie je niks meer van en bijkomend voordeel is dat het nu allemaal extra goed vastzit.”

Geheim

Heeringa kluste in het diepste geheim aan het cadeau. Alleen zijn vrouw Hilde wist ervan.

Binnen een maand was de klus af, maar het duurde nog een aantal maanden voordat hij het resultaat aan anderen kon laten zien. „Dat was wel lastig, want ik was er heel trots op!”

Pas nadat kleindochter Fenna was geboren, haalde de trotse opa de hobbelmotor tevoorschijn. „Mijn zoon en schoondochter waren verbijsterd. Ze vonden hem bijzonder goed geslaagd. Ikzelf eigenlijk ook.”

Het cadeau staat in de woonkamer bij Heeringa’s zoon. „Het is een pronkstuk in huis.”

Fenna klimt er volgens Heeringa nog regelmatig op. „Haar zusje Mirthe van bijna een jaar kan er straks ook mee spelen. Hopelijk vindt zij het net zo leuk.”

Heeft u ook een bijzonder klusobject dat u graag wilt showen? Mail naar mijnklus@telegraaf.nl.