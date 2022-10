Premium Het beste van De Telegraaf

Calabrië: Onbekend en toch bemind

Door Wilson Boldewijn

Het zuidelijk deel van vrijwel elk Zuid-Europees land heeft een status aparte. Zoals de Algarve van Portugal, de Costa del Sol in Spanje, Dalmatië in Kroatië en de zonovergoten Griekse eilanden. De meest zuidelijke strook van Italië, de regio Calabrië aan de Ionische Zee, is voor de meeste mensen echter onbekend gebied.