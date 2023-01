Dagrecept: Caribische kokoscake met ananas en mango

In dit recept uit Foolproof One Pan (Becht) van Alan Rosenthal gaat ook (niet te rijpe) mango.Verwarm de oven voor tot 200 graden. Doe de mango in een diepe pan en schep 150 g van de ananasblokjes in een schaal en bewaar. Voeg de rest toe aan de mango in de pan, met de schil en sap van de limoen, rum en rietsuiker.

Breng rustig aan de kook, deksel erop en laat 5 minuten koken; roer af en toe. Haal het deksel eraf en laat nog 5 minuten koken tot het grootste deel is verdampt en de mango zacht is maar geen pulp is geworden. Zet het vuur uit.

Roer voor de cake het kokos, suiker en eieren door elkaar. Roer de bloem, bakpoeder en een snuf zout erdoor tot je een dik beslag hebt. Schenk de olie erbij, voeg de apart gehouden ananasblokjes toe en roer door elkaar. Schenk het beslag over het fruitmengsel en verdeel met een spatel over de pan.

Het beslag hoeft niet tot de rand te komen. Bak 30 minuten tot de cake gerezen en mooi goudkleurig is. Serveer met kokosyoghurt of -room.

Nodig voor vier personen:

- 2 rijpe mango’s (geschild, in blokjes van 1,5 cm)

- 435 g ananas (uitgelekt,

in heel kleine blokjes)

- geraspte schil en sap van 1 biologische limoen

- 3 el bruine rum

- 2 el rietsuiker

- 85 g (ongezoete) kokosrasp

- 140 g fijne suiker, 2 eieren

- 75 g tarwebloem

- 1½ tl bakpoeder, zout

- 50 g plantaardige olie

- kokosyoghurt of -room