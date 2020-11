Handig: vijf strijktips van Zamarra

1. Droogt u uw was in de wasdroger, kies dan altijd voor een programma dat kreukvorming vermindert.

2. Grote stukken zoals dekbedovertrekken stop ik niet in de wasdroger. Bij gebrek aan waslijn hang ik ze over een deur. Bloesjes drogen mooi op aan een hangertje.

Bekijk ook: Vijf zuiverende planten die onfrisse geuren in huis afbreken

3. Kleding die nog een beetje vochtig is, laat zich makkelijker strijken. Een grote hoeveelheid wasgoed kunt u gelijkmatig bevochtigen in de droger! Stop de was samen met een natte badhanddoek in de droger en laat deze vijf minuten op de laagste stand draaien. Gebruik voor bevochtiging van enkele stukken het sproeiertje van de strijkbout of een plantenspuit.

4. Strijkt u veel zware stoffen, dan kunt u beter een stoomgenerator dan een stoomstrijkijzer gebruiken.

5. Strijk kleding zoveel mogelijk binnenstebuiten om glimmen en plakken van opdruk te voorkomen. Als er toch wat aan de zool blijft kleven, laat dan het strijkijzer niet afkoelen maar zet het juist op de hoogste stand en veeg de zool met keukenrol schoon. Eventuele restjes wegpoetsen met een watje met aceton.