Hilke en Boudewijn gingen winterkamperen: ’Koud hebben we het niet gehad’

„Een geweldige ervaring. Nooit eerder reisden we met een camper en rijden in een grote bus viel mee, altijd ons huis op wielen bij ons. Het voordeel was dat we alles konden meenemen wat we wilden, welke kleding was lastig inschatten. De laagste temperatuur was 14 graden, dat viel reuze mee. De verwarming stond niet eens altijd aan, gemiddeld was het binnen 16 graden, koud hebben we het niet gehad.

We voelden ons zo vrij, om vijf uur ’s middags konden we nog bedenken waar we heen zouden gaan. Als de camping vol bleek, reden we een paar kilometer verder. Wel is er minder open, we kwamen in Portugese vissersdorpjes waar maar één restaurantje open was. Je leeft in het moment en bepaalt het plan per dag.

Natuurlijk zit je bij gebrek aan zwoele zomeravonden op elkaars lip. Het is verbazingwekkend hoe snel je aan een kleine ruimte went en hoe weinig je eigenlijk nodig hebt: een bank, uitklaptafel en tweepitter.

In echt winterse temperaturen zouden we dit ook kunnen doen. Misschien niet in een wintersportgebied, dan zit je toch met natte spullen, maar qua temperatuur is zo’n busje heel comfortabel. Een nadeel is dat je niet snel met de camper de grote stad ingaat als je eenmaal bent geïnstalleerd. Maar we zouden het zó weer doen. Het heeft ons verrassing, avontuur en veel blijheid gebracht!”