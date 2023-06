Niet voor watjes: hier vind je de meest spectaculaire nieuwe achtbanen

In vlieghouding onder de baan hangen, al vier keer gelanceerd worden voor het avontuur echt begint en opzwepende dancemuziek in je karretje. Wie deze zomer een waarlijke thrilling experience zoekt moet Europa in. Hoe bijzonder en gezellig de Efteling, Walibi en Toverland ook zijn, de echt spectaculaire nieuwe achtbanen zijn over de grens te vinden.

In het Poolse attractiepark Energylandia staat de Hyperion, met 77 meter één van de hoogste banen van Europa. Ⓒ Energylandia