Rallyrijdend door de pittoreske dorpjes van Friesland

Toegegeven: Friesland link ik vooral aan schaatsen en de Elfstedentocht. Grappig dat we precies in het weekeinde dat er Siberische kou wordt verwacht, sneeuwstorm Darcy is aanstaande, naar het noorden trekken. Echter niet om te schaatsen, noch om de bekende elf steden te bezoeken.

We gaan juist op zoek naar kleine onbekende dorpjes tijdens een rallyrit. Dat betekent dat de TomTom of Google Maps uitblijven; we zullen het ouderwets met een paar A4’tjes moeten doen. Waar niet eens aanwijzingen opstaan; slechts vage plattegronden en genummerde plekken waar we tussendoor trekken. Dat wordt wegen tellen en op het papier naar herkenningspunten zoals water en bruggen zoeken.

Punten

Rallyrijden kun je op verschillende manieren doen, laten we ons vertellen door de routesamensteller Business Rally Events. Wij hebben de zogeheten punt-punt: per kaart rijden we steeds de kortste weg van, jawel, punt naar punt. Althans, dat is de bedoeling. Of we de juiste punten hebben, is de vraag. Ze zijn niet zichtbaar langs de weg. De bestuurder hoeft alleen maar het gas in te drukken en te sturen: het lot ligt in handen van de navigator die de aanwijzingen geeft. Als dat maar goed gaat!

De tocht telt 90 kilometer door een deel van Friesland dat bij toeristen minder bekend is, startend aan de buitenkant van Heerenveen. Wees gerust: we gaan niet alle 40 gemarkeerde punten een voor een bespreken, probeer het vooral zelf uit.

Uitzicht richting het Tjeukemeer. Ⓒ Sigrid Stamkot

Voor nu stoppen we tussen punt 2 en 3, de Marswâl langs het Tjeukemeer waar in betere tijden altijd toertochten op de schaats worden gemaakt. Over de drassige weilanden heen zien we in de verte in lichte mist en met tranende ogen van de snijdende kou – de sneeuwstorm is op de komst – het grootste binnenwater van de provincie Friesland liggen.

Een weids uitzicht over een mooi stuk natuur, met vogels die vanuit het niets over ons heen trekken. Een mooi plekje om de geheel verzorgde picknickdoos, inclusief typisch Fryske dúmkes-koekjes, te openen: op een lege maag kan men immers niet rijden noch navigeren.

De tocht roept echter, want we hebben nog zeker 85 kilometer te gaan. We doorkruisen de kleinste Friese dorpjes. Schattig en schilderachtig, zelfs op een grauwe dag als deze. Bijna alle hebben dezelfde typische kenmerken: spiegelglad water met daarin de karakteristieke platbodems als tjalken, natuurlijk ook bekend als skûtsjes, een charmant jachthaventje, de puntige huisjes erlangs en een kerk.

Een van de eerste voorbeelden, gemarkeerd als punt 11, is Terkaple. Het circa 225 inwoners tellende plaatsje dankt haar naam aan de kapel naast het huis van de familie Oenema, waarnaar ook een straat is vernoemd. De knotwilgen weerspiegelen in het water, een tractor rijdt in de verte en verder is het een toonbeeld van rust.

Friesland doet ook denken aan de bekroonde De Kameleon-boekenreeks die jaren geleden werd verslonden. Het Kameleondorp in Terhorne is dan een feest van herkenning. Het attractiepark dat begin 2000 de deuren opende is weliswaar dicht, maar het nagemaakte dorp is vanaf de weg te zien, inclusief een replica van de beroemde boot van de tweeling Sietse en Hielke. Deze ligt traditiegetrouw naast hotel De Gouden Leeuw. Een walhalla voor kinderen, dus zet het vooral op de lijst voor als we weer mogen!

Reuzen

Ook op de wensenlijst kan het iets grotere Akkrum dat zo op een schilderij past (en vast ook ergens staat), al liggen de boten vooral in de rivier de Boorne. De oorsprong van die vaart wordt geëerd met twee door Jan de Wit ontworpen stalen kunstwerken. Ze stellen Manke Meine en Kromme Knilles voor, de reuzen die volgens de sage 1400 jaar geleden de Boorne met blote handen zouden hebben gegraven.

Akkrum, volgens de mythe ontstaan door de door reuzen gegraven vaart. Ⓒ Getty

Ter hoogte van Akkrum zou Knilles een bocht in de sloot hebben ontdekt, waarop hij hardop licht geïrriteerd ’Ach krom!’ tegen zijn kameraad zou hebben geroepen. De bocht zorgde voor dusdanige ruzie dat de twee ieder een eigen kant op doorploegden, maar het leidde tot de betiteling van het dorp Akkrum (boeren in de omgeving hadden ’akkrom’ verstaan). Een mooi verhaal voor aan de toog van een van de drie bruine cafés die het dorp rijk is.

Verder gaan we, dwars door Smallingerland naar ongeveer de helft van de toer: Kortehemmen dat door de A7 wordt doorkruist. Het centrum van het dorp ligt hoger dan de omliggende gronden, ook wel hemmen genoemd, om maar weer een naam te verklaren. Fraai is het aangrenzende oude loofbos het Reigerbos dat er zelfs in deze grauwheid fijn bijligt.

Hoe het rijder en navigator intussen vergaat? Boven de klanken uit van snelheidsverhogende muziek van Bruce Springsteen, Golden Earring en Fleetwood Mac roept de navigator ’Hier links!’ of ’Over drie wegen rechts!’, waarbij de A4’tjes verwoed met de richting worden meegedraaid. En weer teruggedraaid.

Spiegelende bomen, ergens onderweg. Ⓒ Sigrid Stamkot

Waarna er ingewikkeld wordt gekeken, er een paar keer een U-bocht op de smalle boerderijwegen moet worden gemaakt („Heb jij een brug gezien?” „Nee.” „Hm. Had wel gemoeten. Nou ja, als je er een ziet, ga je er overheen!”), er misschien, héél misschien bij gebrek aan die brug toch heel even Google Maps wordt aangezet en er vervolgens weer met goede moed verder wordt gegaan.

Om te stoppen bij een heus wilgenkunstwerk nabij Drachten: Dûnsjende Kraenfûgels van Atelier Jong en Oud. Zomaar, langs de kant van de weg, staan twee levensgrote gevaartes, de een naar de hemel reikend, de ander met de vleugels naar beneden. Inderdaad, alsof ze dansen. Geen officieel punt op de route, maar we maken het er bij dezen van!

Wat de toer ons leert, is dat de weidsheid van het landschap, de ongestoorde natuur, de verstildheid van de dorpen en de kunstwerken even rustgevend als verrassend zijn. Goed, het weer en de lockdown werken niet mee, maar als het ons in deze situatie al verrast, hoe zal dat dan zijn als de zon uitbundig schijnt, de blauwe lucht tegen het groen van het gras en het bruin van het golvende riet afsteekt, de terrasjes aan het water vol zitten en de skûtsjes langs de kades varen? Samen met de bijzondere manier van deze omgeving verkennen, al turend op een ouderwetse kaart, ben je je nog bewuster van de omgeving met haar bruggetjes, molens, de wateren en landerijen en boerderijen. Een mooi avontuur.

Statig

Een avontuur dat we afsluiten met een laatste verrassing: de oogstrelende landhuizen in het bosachtige gebied van Oranjewoud. Het een nog groter dan het ander, alle even statig met op de millimeter gemaaid gras in hun tuinen in barokstijl naar Frans voorbeeld, afgewisseld met huisjes die regelrecht uit het sprookje Hans en Grietje lijken te komen.

In deze contreien kochten de Oranjes in 1676 naast drie boerderijen het landgoed Sickingastate en doopten het om tot Oranjewoud. Uiteraard volgden de nodige voorname families met indrukwekkende huizen, waar wij nu rallyrijdend langs sjezen om te eindigen in onze B&B Uitgerust voor Zaken in Heerenveen.

Een rode wijn opentrekkend en met de borrelplank op tafel concluderen we: de elf steden mogen dan vooral bekend zijn, de tientallen kleinere dorpjes zijn zeker een bezoek waard. Al dan niet rallyrijdend.

