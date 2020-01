Recept van de dag: tosti voor lekkere trek

Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm GmbH

Morgen tijdens de Horecava is de Hanos Gouden Koksmuts wedstrijd. Moet je je voorstellen: acht keukens van gerenommeerde restaurants gaan de strijd aan met elkaar. Daar heb je lef voor nodig. Heel veel lef. De explosie is altijd gigantisch als we, ja, want ik heb opnieuw de eer om in de jury te zitten, de winnaar bekend maken. Je hebt dan van de beste gewonnen.