Recept van de dag: varkenshaas met kersen (?!)

Kriekenbier is bier dat fruitig is gemaakt door het op kriekkersen te zetten. Natuurlijk gegist bier heeft iets rinzigs. Een bierstijl waar weer veel mee wordt gedaan. Heerlijk. Nou goed, het is weer kersentijd. Dat weet ik, omdat ik midden tussen de kersen woon. Je kunt het ook horen, de opwinding onder de spreeuwen op de wieken van de molen. Hoe rijper, hoe hoger hun gepiep.

Haal een flesje kriekbier. Rij dan als de donder naar een kersenboomgaard en haal een kilo kersen in twee zakken. Een eet je leeg op weg naar huis, van de ander ontpit je er een stuk of twaalf.

Nu braad je een licht gezouten varkenshaasje in een klein beetje boter. Om en om tot die mooi bruin is. Dan een flinke klont boter erbij en nu zachtjes laten garen. Als het bij een goeie slager vandaan komt mag het rosé, anders even iets langer. Haal uit de pan. Snij in plakjes, hou warm. Nu zet je de hitte hoog, de boter wordt heet en direct dan een flinke scheut van het kriekbier erbij. Dat bruist en gaat even flink te keer. Het beste zou een schep kersenjam zijn, maar een lepel appelstroop mag ook. Voor het zoet. Goed mengen, laat iets inkoken. Wat peper nu. Helemaal lekker, scheutje room erin. De kersen er in, goed heet laten worden en serveer de saus over het vlees. Kom je kersen eten?

Nodig voor twee personen

• 1 varkenshaas

• 1 kilo kersen waarvan je

maar 6 kersen gebruikt

• 4 eetl boter

• 1 eetl kersenjam of

appelstroop

• 1 flesje Kriekbier

• zout en peper