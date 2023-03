Premium Het beste van De Telegraaf

Een plek om je even terug te trekken: ’Mijn mancave’ Een eigen huis, een eigen Ierse pub (in de achtertuin)

MEIJEL - De tap van Murphy’s is sfeervol verlicht, de shamrock – het beroemde Ierse klavertjedrie – hangt overal, en zittend tussen de bieraffiches van Kilkenny en Yellow Belly is de vrolijke muziek van folkzanger Paddy Reilly te horen. Welkom in Dubl… pardon, welkom in Méijel. Waar de Limburgse broers Geert en Stefan Rooijakkers in hun achtertuin allebei van bronsgroen eikenhout een Ierse pub hebben nagebouwd die op het ’Smaragden Eiland’ niet zou misstaan, maar in hun vaderland een ware blikvanger is.