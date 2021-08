Alles wat je moet weten over limoncello (op Internationale Dag van de Limoncello)

* In Nederland kenden we limoncello voornamelijk van Italiaanse restaurants die het likeurtje serveerden na het diner, om de rekening te verzachten. Inmiddels is limoncello hier uitgegroeid tot een serieuze drankcategorie. Limoncello wordt tegenwoordig niet alleen na het eten geschonken, maar ook als aperitief in de mix met bijvoorbeeld tonic of zelfs als drankje tijdens het uitgaan. Niet alleen in Nederland is limoncello populairder is dan ooit. Wereldwijd is een enorme stijging van de limoncello-consumptie te zien.

* Limoncello is van oorsprong een Italiaanse drank. De Zuid-Italiaanse steden Amalfi, Sorrento en Capri claimen allemaal limoncello te hebben uitgevonden. Inwoners van Sorrento beweren dat de drank daar al in 1900 werd geschonken na de maaltijd en dan voornamelijk in adellijke kringen. Historici schrijven dat juist boeren en vissers limoncello dronken, tijdens koude nachten en in de vroege ochtend, om zo hun ledematen warm te houden. Het meest geloofwaardige verhaal is dat de drank werd bedacht door Maria Antonia Faraca. Ze was eigenaar van een citroentuin op het eiland Capri. Haar kleinzoon runde na de Tweede Wereldoorlog een bar waar 'limoncello' werd verkocht, naar het recept van zijn grootmoeder. Pas in 1988 registreerde hij deze limoncello als merk.

* Er is minstens 250 gram aan citroenschillen nodig om 1 liter limoncello te maken. Het schillen is een secuur werkje: alleen de dunne bovenkant van de dikke schil wordt eraf gehaald en gebruikt.

* Alleen citroenen met het IGP-predikaat gekregen, wat staat voor Indicazione Geografica Protetta, mogen gebruikt worden voor limoncello. Het is een Italiaans kwaliteitskeurmerk voor voedsel waarbij de herkomst van het product wordt geëerd. Makers van de originele drank moeten verder aan nog andere regels voldoen, anders mag het geen limoncello heten, maar luistert het naar de naam liquore di limone.

* In Italië wordt limoncello vaak thuis gemaakt, naar een familierecept dat van generatie op generatie is doorgegeven. Nu de drank in opkomst is, zijn er ook meer merken die het maken, met daardoor de nodige kwaliteitsverschillen. Fiorito Limoncello is in Nederland de enige limoncello die het keurmerk Limoncello Superiore mag voeren.

* Het drankje is niet alleen lekker, de citroen erin heeft een positieve werking: uit onderzoek van de Engelse universiteit Northumbria is gebleken dat alleen al het ruiken aan een citroen zorgt voor een scherpere geest en meer zelfvertrouwen.

* Je kunt het niet alleen drinken, je kunt er ook prima mee koken. VRIJ maakte eerder een video over hoe dat precies in zijn werk gaat, bekijk hem hier!