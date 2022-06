Premium Het beste van De Telegraaf

Binnenkijken bij Judith uit Beekbergen: compleet verbouwde villa vol liefde

Door Sigrid Stamkot Kopieer naar clipboard

Judith van de Kerkhof: „Ik ben van nature creatief en de grootte van het huis heeft me uitgedaagd om creatief na te denken.” Ⓒ BOUWMAN, RENE

De een is nieuwsgierig, de ander zoekt inspiratie, maar we kijken allemaal graag hoe een ander woont. Deze week is dat in het kleurrijke huis van Judith en haar gezin, in Beekbergen.