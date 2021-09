Zo gebruik je nog slimmer je zonnepanelenstroom

Een 4-persoonshuishouden verbruikt per jaar zo’n 4500 kWh. Of je daarin zelf kunt voorzien, is uiteraard afhankelijk van het aantal zonnepanelen op je dak. Maar hoeveel je er ook hebt, het is waarschijnlijk dat je op zonnige momenten meer opwekt dan je kunt gebruiken.

Verrekening

De opbrengst van zonnepanelen die je niet direct gebruikt, kun je aan het elektriciteitsnet terugleveren, salderen genaamd. Dankzij de salderingsregeling is bij wet vastgelegd dat je hetzelfde bedrag krijgt voor stroom die je levert als wat je betaalt wanneer je het afneemt. Dit verrekent de energieleverancier aan het einde van het jaar.

Lever je meer dan je benut, dan is de vergoeding over het overschot aanzienlijk kleiner. Het bedrag hiervoor kan de energieleverancier namelijk zelf bepalen. Check daarom bij de aanschaf van zonnepanelen ook de tarieven van de verschillende leveranciers. Deze verschillen nogal waardoor overstappen zeker kan lonen.

De salderingsregeling loopt in elk geval nog tot 2023, maar daarna wil de regering deze afbouwen. Eigenaren van zonnepanelen mogen dan elk jaar iets minder stroom tegen elkaar wegstrepen, tot nul in 2031.

Vanaf dat moment is het aan de energieleveranciers om te bepalen hoeveel je nog krijgt voor alle stroom die je teruglevert.

Met het oog op het verdwijnen van de regeling, maar zeker ook vanwege het overbelaste elektriciteitsnet dat het steeds moeilijker heeft om alles te verwerken, is het dan ook verstandig om zoveel mogelijk je eigen stroom te gebruiken op het moment dat je het opwekt.

Thuiswerken

Onbedoeld gebeurt dat vanwege de pandemie al veel meer doordat we met z’n allen thuiswerken. Computers, beeldschermen en koffiezetapparaten benutten we niet langer op kantoor, maar gewoon thuis.

Doordat we veel thuis zijn, is het ook makkelijker om (afwas)machines en drogers overdag te laten draaien, precies op die momenten dat de stroomopbrengst het grootst is. Wie overdag niet thuis kan zijn, kan kijken naar ’slimme’ apparaten die je kunt voorprogrammeren of die zelfs zelf kunnen uitkienen wat een slim moment is om te draaien.

Andere manieren om zoveel mogelijk van je eigen stroom te profiteren, zijn bijvoorbeeld een elektrische auto of een airconditioning.

Ook slim: vervang apparaten die op andere energiebronnen werken door exemplaren op stroom. Denk aan een scooter of de grasmaaier op benzine of stap bij het koken over van gas op inductie.

Let er wel op dat je apparaten niet allemaal tegelijk aan laat staan. Dan bestaat de kans dat je te veel stroom ineens gebruikt en alsnog moet betalen.