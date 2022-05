Dit mag niet ontbreken in je gereedschapskist

Allereerst natuurlijk een schroevendraaier, of eigenlijk zeven. In huis kom je verschillende soorten schroeven tegen: kruiskop- en sleufschroeven. De vuistregel bij sleufschroeven is dat de schroevendraaier net zo breed is als de kop van de schroef, anders loop je de kans dat je de schroef of schroevendraaier beschadigt en dat de schroevendraaier wegschiet. De meest voorkomende maten zijn 3 en 5 mm.

Spanningzoeker

Dan heb je een enkele kruiskopschroevendraaier (Philips), PH1 en PH2 komen het meest voor. En een dubbele, de zogenoemde Pozidriv PZ1 en PZ2 kruiskopschroevendraaiers. Deze hebben door het diepe kruis nog een ondieper kruis lopen, voor meer grip. Als laatste een spanning-schroevendraaier voor het installatiemateriaal zoals stekkers en lampfittingen. Ook is het handig dat deze schroevendraaier is voorzien van een spanningzoeker: een lampje dat gaat branden als er spanning op staat.

Een inbussleutelset. Deze vorm van schroeven kom je ook regelmatig tegen, bijvoorbeeld in de deurkruk.

Combinatietang. Een tang met een combinatie van meerdere functies die normaal gesproken een geribbelde platte bek (voor het buigen) heeft, daaronder een geribbeld gebogen oppervlakte (om te monteren) en daaronder weer een snijvlak (voor het knippen).

In plaats van een steeksleutel kies ik als basisgereedschap liever een verstelbare moersleutel. Een kleine voor de kleinere bouten en moeren en een grotere voor het zwaardere werk. Altijd twee omdat je soms een bout moet fixeren als je de moer erop draait.

Natuurlijk een hamer, het liefst een klauwhamer, daar kun je ook spijkers mee verwijderen.

Rolmaat of duimstok. Gebruik altijd dezelfde voor opmeten en aftekenen. Er kan namelijk verschil in zitten qua maatvoering.

Een timmermanspotlood voor het aftekenen. Tegenwoordig zijn er ook handige vulpotloden voorzien van een slijper. Gaat mijn voorkeur naar uit.

Hobbymesje, bij voorkeur met afbreekmesjes zodat je altijd een scherp snijvlak hebt.

Een waterpas.

Voor de veiligheid werkhandschoenen en een veiligheidsbril.

Voor meer informatie, kijk op mijn YouTube kanaal MulderMaakt!