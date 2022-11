Wat je het beste wel en niet kunt drinken in het vliegtuig

Komt de steward(ess) je vragen wat je wil drinken, dan kun je het beste gaan voor een ginger ale. Althans, dat zegt de Amerikaanse voedingsdeskundige Lauren Grosskopf tegen reiswebsite Travel + Leisure.

De koolzuurhoudende frisdrank met gember is volgens haar een goede keuze omdat gember kan helpen tegen misselijkheid, iets waar veel mensen met vliegangst last van kunnen hebben. Gember kan bovendien helpen om spierpijn tegen te gaan, wel zo handig als je lange tijd in het vliegtuig zit met weinig bewegingsruimte.

Tomatensap

Wat kun je dan beter niet drinken? Andrea Song van American Airlines zegt dat het niet verstandig is om tomatensap te bestellen. Volgens haar bevatten de meeste soorten zo veel zout, dat het kan leiden tot zwellingen. „Vooral mijn voeten en enkels hebben de neiging om op te zwellen in het vliegtuig als ik tomatensap heb gedronken”, zegt zij.

Tomatensap is in het vliegtuig overigens wel een populair drankje, althans wat smaak betreft. Dat heeft te maken met onze smaak die verandert op grote hoogtes. We proeven veel minder (zo’n dertig procent van de zoute smaken) en om die reden krijgen veel mensen in het vliegtuif behoefte aan een sterke en zoute smaak.

Water

Naast ginger ale is water uiteraard altijd goed om te drinken. Het is de beste manier om hoog in de lucht gehydrateerd te blijven en dat is vooral in het vliegtuig belangrijk vanwege de druk in de cabine. Het is raadzaam om in ieder geval om de paar uur een beker water te drinken.

