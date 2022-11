Dagrecept: Boerenkool met dip van champignons

Door Reza Bakhtali

Het is weer tijd voor stamppotjes, stoofschotels en boerenkool! Vooral het laatste is een favoriet van me, het leuke is dat je met boerenkool alle kanten uit kunt; salades, stamppotjes en zelfs soep. Dit keer maken we er een heerlijke snack van, samen met een aioli om te dippen. Een mooie vondst van de BlendBrothers uit hun boek Eat this!