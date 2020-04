Familierecept: boterplaatkoek

Dat is het lot van iedereen in de keuken. Je kookt een half uur, of een uur, of veel en veel langer. Zoals velen van ons in deze paasweek zullen doen, en dan, tien minuten later, kwartier later, is alles op. Els stuurt een recept mee van een boterplaatkoek. Klein ovenblik, bekleden en hup het deeg daarop storten.

Oh, en dan heus, het doet denken aan die oude meneer van adel die groot ontving. Hij had zo’n hekel aan dat geschrok aan zijn tafel, dat hij vlak voor iedereen de eetzaal binnenkwam hier een paar lepels en daar een paar vorken weghaalde. Het bestek legde hij terug in de lades. Voordat zijn personeel dat doorhad zat iedereen gauw een kwartier te wachten, want je kan pas beginnen als iedereen kan beginnen. En moesten ze wel met elkaar praten. En dan had hij een lol!

Terug naar gewone mensen. Dank Els!

Nodig:

500 gr gewone bloem, 500 gr roomboter, 500 gr lichte of witte basterdsuiker, zout, een ei, zakje bakpoeder.

Bereiding:

Mixen, bakpapier op plaat, beslag er op, mooi verdelen. In de oven op 200 gr.

Uit de oven de randen van het bakpapier naar beneden drukken met een vork, en af laten koelen.

Wees snel want…

Is er in uw familie ook een gerecht met een bijzonder verhaal? Stuur het recept en verhaal naar [email protected]