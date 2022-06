Recept: gebakken tahoe met spinazie en cashewnoten

Nodig: 1 blok tahoe, 4 tomaten, 2 handjes cashewnoten, 300 gr verse spinazie, olie om te bakken

Voor de marinade (tevens dressing):

5 el ketjap manis, sap van een halve citroen, 1 el gemberpoeder, 2 tl gemalen koriander, 1 groene peper, 1 el walnootolie, zout en peper.

Bereiding: Was de spinazie en laat uitlekken. Doe alle ingrediënten voor de marinade in een kom en roer goed door. Snij de tahoe in blokjes van ongeveer 2 cm en roer ze door de marinade. Leg een half uurtje apart. Ontvel en ontpit intussen de tomaten en snijd deze ook in kleine blokjes. Rooster de cashewnoten in een droge koekenpan en hak ze grof.

Laat de tahoe uitlekken en vang de marinade op. Bak de blokjes in een beetje olie aan alle kanten bruin en knapperig. Doe de spinazie en de tomaat op een schaal, maak aan met de marinade (even proeven, misschien nog wat citroensap) en strooi de tahoe en cashewnoten erover. Zowel warm als koud lekker en ook nog geschikt voor vegetariërs.