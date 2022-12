Dagrecept: Romige witlofsoep met kip

Witlof dankt zijn kleur dus aan het gebrek aan zonlicht, net als de witte asperge. Vroeger was deze groente alleen in de winter te krijgen, inmiddels is hij het hele jaar te koop. Helaas wordt witlof zowel hier als in België minder vaak gegeten. Het ligt waarschijnlijk aan de bittere smaak, al is witlof niet zo bitter meer als vroeger. \

Voor deze soep kun je de harde kern eventueel verwijderen om hem minder bitter te maken. Doe de reepjes witlof, kip, champignons, wortel, aardappel, bleekselderij en prei in een pan met 1,5 liter water en breng aan de kook. Leg het deksel erop en laat alles op laag vuur 50-60 minuten pruttelen. Voeg zout naar smaak toe en haal van het vuur.

Klop de dooier met de room in een terrine los, voeg de soep toe (die mag niet koken want dan stolt het ei en gaat het schiften). Roer en dien de soep op met wat krokant stokbrood en een salade.

Nodig voor 4 personen:

- 4 stronken witlof (smalle reepjes)

- 200 g kipfilet (smalle reepjes)

- 200 g kleine champignons (dunne reepjes)

- 1 wortel (dunne staafjes)

- 1 aardappel (dunne staafjes)

- 1 stengel bleekselderij (dunne staafjes)

- 2 preien (bijgesneden en in dunne plakjes)

- 1 eidooier

- 200 ml slagroom, zout