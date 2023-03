Met de juiste lambrisering oogt een ruimte groter: hier moet je op letten

Hier is een vuistregel voor: een lage lambrisering maakt de ruimte optisch hoger en een hoge lambrisering zorgt juist dat de ruimte kleiner lijkt. Over het algemeen zorgt lambrisering voor een dynamische vlakverdeling en dat doet een ruimte juist groter ogen.

Let wel op de kleuren die je kiest. Een subtiel contrast is het best en donkere kleuren maken een ruimte snel kleiner. Lambrisering is ideaal als je muur wat butsen en deuken vertoont. Geen moeilijke klus om zelf te doen, de houtdelen kunnen met montagelijm aan de muur worden bevestigd en de planken/houtdelen kun je in de bouwmarkt op maat laten zagen.

Lambrisering wordt al eeuwen benut en beleeft een duidelijke comeback. Kies voor de stijl die bij je inrichting past: klassiek (panelen) of modern zoals kleine, smalle latjes.