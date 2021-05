Huishoudprobleem: wat te doen tegen bloemvlekken op marmer?

VROUW magazine

Recept: Kebab van lams- of rundergehakt

Culi-expert Marjolein: “Het is een Indiaas gezegde: als een vrouw gelukkig is, straalt haar huis. Met een eeuwige verbouwing moet ik wel heel ongelukkig lijken. Maar ik heb mijn eigen variant: als ik gelukkig ben, is mijn keuken een bende en de afwasmachine vol.” Vandaag maken we: kebab van lams- of...