Recept van de dag: tonijnwrap

Wist je dat Nederlanders meer tonijn eten dan andere vis? Tikje gestoord, toch? Nou zijn wij culinair echt niet helemaal bij ons hoofd, met al die schitterende Noordzeevis die we gewoon bij de visboer laten liggen. Eigenlijk moet heel Nederland aan een culinair infuus, tot we eindelijk iets anders gaan eten dan de goedkoopste blikjes tonijn. Dokter, gauw, de patiënt zakt weg! Oh, behalve jullie natuurlijk, want jullie eten met deze recepten altijd gezond.

Nodig voor 4 personen

• 2 gegrilde paprika’s uit een pot, uitgelekt

• 2 blikjes tonijn totaal 200 gram van uitstekende kwaliteit!

• 3 eetl mayonaise

• 1 eetl olijfolie

• 1 theel tijmblaadjes

• 4 wraps

• 2 bosuien, heel fijngesneden

• 2 eetl kappertjes

Bereiding

Laat de geroosterde paprika uitlekken. Snij in kleine stukjes. Meng tonijn met mayo, olijfolie, tijm en peper in de keukenmachine. Breng de wraps even tot leven in een koekenpan. Smeer er de tonijncrème op, strooi er paprika, bosui en kappertjes over. Rol op en hap.

Als jullie daar dan mee bezig zijn, ga ik kijken of ik hier een meer moderne versie van dit altijd-goed recept kan vinden.