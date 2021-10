Dagrecept: Makkelijke zalm met asperges uit de oven

Er kwam ook gisteren weer een leuke titel voorbij: het Kookboek voor een heerlijk chaotisch leven (Uitgeverij Lannoo) van Martena Duss en Laurence Roothooft. Op mijn lijf geschreven, hoor ik mijn vrienden al zeggen... Dit duo geeft voor bepaalde situaties bijpassende (internationale) recepten. Voor als je vergeten bent boodschappen te doen, alleen maar restjes in huis hebt of geen zin hebt om uitgebreid te koken.

Hun zalm met asperges en citroen hoort in die laatste categorie thuis. Zet de oven aan op 220 graden, leg de zalm in een braadslede met wat olijfolie, met de asperges en erwtjes aan weerszijden. Wrijf de vis in met knoflook en peterselie en giet het citroensap erover.

Sprenkel 3 el olijfolie over de hele braadslee, samen met wat zout en peper. Na een kwartier in de oven zijn de asperges beetgaar en is de zalm rosé. Aardappeltjes, rijst of brood; het kan allemaal erbij.

Nodig voor vier personen:

- 4 el olijfolie

- 500 g zalmfilet

- 1500 g groene asperges

- 100g (diepvries)erwten

- 2 tenen knoflook

(fijn geraspt)

- handje peterselie

- 1 citroen (een helft uitgeperst, de andere in schijfjes)