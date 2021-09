Dagrecept: Donker bier gaat lekker met mosselen

Door Reza Bakhtali

Ik had het al beloofd, vandaag een gezonder gerecht: mosselen! Het is eigenlijk jammer dat ik ze vooral op locatie eet, in Zeeland of België. Thuis komen ze minder vaak voorbij. Terwijl het zo’n prachtig Zeeuws product is.