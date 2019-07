Recept van de dag: eiersalade met radijsjes

Bij warmte: eieren. Eieren zijn ideaal omdat ze gemakkelijk te eten zijn en een hoge voedingswaarde hebben. Radijs, heerlijk. In deze tijd van het jaar is de radijs meestal pittig. Daar hou ik van, pittig op een warme dag. Geen mayonaise, je roept wat en Ineke heeft een recept.

Nodig voor vier personen:

4 eieren

2 bosjes radijs

50 gr. gemengde kruiden ( peterselie, bieslook, kervel)

1 decil. crème fraîche

1 decil. halfvolle yoghurt

1 eetl citroensap

1 theel scherpe kruidenmosterd

Zout en peper

1 theel olijfolie

Bereiding:

“Eieren hard koken. Radijsjes in dunne plakjes en dan in fijne reepjes snijden. Twee eieren grof hakken, de andere twee in vier partjes snijden. Kruiden fijnhakken.

In een kom crème fraîche loskloppen met de yoghurt, citroensap, mosterd, zout en peper. Als laatste de olie erdoor kloppen. Reepjes radijs en kruiden goed mengen in grote kom. De gehakte eieren en de saus erbij doen en alles nog eenmaal luchtig mengen. Lekker met nieuwe aardappeltjes in de schil.”

Oh en lieve lezer, ik ga deze week nog door met een paar van jullie hitterecepten, dus als je je recept nog niet hebt terug gezien, je komt de komende dagen vast aan de beurt.