Recept van de dag: wonderstoof met melk

Dat kan ik alleen vragen wanneer ikzelf een stoof presenteer die zijn gelijke niet kent. Rundvlees gestoofd in melk! Jazeker, dat kan en meer nog, dat is verrukkelijk.

Nodig voor 4 personen:

•1 kilo runderstoofvlees, van de hals

•3 dl melk

•2 dl room

•1 sjalot in ringen

•5 champignons in plakjes

•olie.

•zout en peper

Bereiding:

Snij het stoofvlees in flinke stukken. Meng bloem met zout en peper en haal het rundvlees hier doorheen. Bak in een stoofpan in wat olie, zodat het net mooi bruin is. Haal uit de pan. Scheut extra olie, bak nu de champignons en de sjalot. Vlees mag erbij. Schep goed om en bak even samen.

Giet er dan het melk en room mengsel bij. Let op, laat alles voor je gaat koken op kamertemperatuur komen. Breng aan de kook en zet met de deksel erop in een oven op 150° C.

Na een uur roer je alles nog eens goed door en nu zet je oven op 120°C. Deksel schuin op de pan en laat nog een uur gaan. Pas op, rustig aan. Af en toe kijken.

En dan het wonder: het vlees ligt zacht, ingepakt in een dikke zijdeachtige melkwolk. En een smaak! Karamel, het zuiverste vlees en zacht ernaast de champignons en sjalot. Een stoofwonder. Gaaf met patat en Coleman’s mosterd.