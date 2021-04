Joep (55) bouwt zijn eigen schuur: ’Klussen werkt therapeutisch’

Joep Klaasen: „Ik heb het gewoon geflikt!” Ⓒ foto Rias Immink

Klussen kan op vele manieren. Van modelbouw of kunstobject tot complete verbouwingen! Deze week nemen we in Valkenswaard een kijkje in de achtertuin van Joep Klaasen die bijna klaar is met zijn schuur te bouwen.