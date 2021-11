Voorkomen beter dan genezen: dit zijn slimme anti-inbraakmaatregelen

Bewoners blijven achter met materiële (gemiddeld 2650 euro per inbraak) en emotionele schade. Uit deze week verschenen onderzoek van de Stichting Nationale Inbraakpreventie blijkt dat slachtoffers inbrekers het liefst 19 maanden in de cel zien verdwijnen. De maximumstraffen liggen nu tussen drie en zeven maanden.

Tijdklokken

Veertig procent van de slachtoffers geeft aan dat ze hun huis beter zouden hebben beveiligd als ze hadden geweten hoe groot de impact is. Voorkomen blijft de beste remedie. Bij afwezigheid werken met tijdklokken voor het licht en zorgen dat de post niet uit de bus puilt: dat soort tips kent iedereen wel.

Veel mensen zetten echter nog gewoon de grote kartonnen doos van de televisie of een andere aangeschafte, dure installatie aan de weg. Zo wordt duidelijk dat er iets moois valt te halen. Soms zetten inbrekers tekens op de gevel van een huis om aan te geven dat er ouderen wonen of dat de bewoners een paar dagen weg zijn. Of ze steken een tandenstoker in een slot of plaatsen een takje tegen de deur om te checken of iemand langdurig afwezig is.

Veel mensen denken dat inbrekers alleen ’s nachts actief zijn. Maar ze slaan juist overdag toe als de kinderen naar school worden gebracht of bewoners naar hun werk zijn. Kerst en oud en nieuw zijn vanouds ideale dagen.

Vaste verlichting kan een schijngevoel van veiligheid wekken. Toch werkt sensorverlichting afschrikwekkender. Als het licht aanfloept wanneer iemand om het huis loopt, is dat reden voor de buren om even te gaan kijken. Een lamp die opeens aanspringt, trekt de aandacht.

Kliko’s

Tachtig procent van de inbraken wordt gepleegd door gelegenheidsinbrekers. Die maken gebruik van de spullen die ze voor hun neus zien staan zoals krukjes, kliko’s om op te klimmen of zelfs kruiwagens om de buit naar hun auto te rijden. Ruim de tuin op en doe de deur op slot. Zet kliko’s niet pal naast het huis; een rand grind eromheen zorgt voor afschrikwekkend geknars bij het verrijden. Grind op strategische plaatsen rond het huis kan sow

ieso handig zijn.

Achterdeuren en klepramen zijn de meest populaire toegangspoorten. Sloten zijn heel belangrijk. Een klepraam kan worden beveiligd met een barrièrestang, een combi-uitzetter, dievenklauwen en een raam- of druksluiting. Een deurslot moet een cilinder hebben die tegen kerntrekken kan (een schroef in de cilinder draaien en deze met cilinder en al uit het slot trekken).

Inbrekers mijden buurten waar bewoners elkaar via WhatsApp waarschuwen voor verdachte personen. Neem er deel aan of zet er één op; de gemeente ondersteunt die initiatieven vaak.