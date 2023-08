Huisarts waarschuwt: modern leven zorgt voor gezondheidsproblemen

Voor het slapengaan nog even door je telefoon scrollen, onderweg snel een kant-en-klare hap verorberen, weinig bewegen en regelmatig te veel stress, zowel werk als privé. Het zijn allemaal aspecten die niet bijdragen aan een gezond lichaam of een gezonde geest. En dat is volgens huisarts Tim Mercer uit Engeland niet bepaald goed voor onze volksgezondheid.

Dokter Mercer ziet volgens Daily Express steeds vaker mensen met klachten als slapeloosheid, maagzuur, een slechte doorbloeding, spierpijn, problemen met de spijsvertering en angststoornissen in zijn spreekkamer. Vooral dat slechte slapen is een probleem en mogelijk een oorzaak van een slechte(re) gezondheid.

Kopje koffie erbij?

Dat komt volgens hem omdat onze levenswijze helemaal niet in lijn is met onze natuurlijke biologie, zegt hij. “Vaak zijn we minder actief en hebben we minder sociale interacties dan generaties voor ons.” Dat kan onze slaap beïnvloeden, wat volgens Mercer flink wat impact kan hebben op onze gezondheid. Mensen die gezond zijn, slapen beter dan mensen die ongezonder zijn, claimt hij. En vice versa, hoe beter je slaapt, hoe groter de kans is op een gezond leven.

Eén van de tips voor een betere nachtrust is niet te veel cafeïne drinken. “Veel mensen rekenen op een dosis cafeïne om ze de dag door te helpen.” Alleen zorgt dat ervoor dat ervoor dat de opbouw van het hormoon adenosine wordt geblokkeerd. Laat dat nou net het hormoon zijn dat je slaperig moet maken. “Bij sommige mensen zit cafeïne tot wel zes uur in hun systeem.”

Minderen met alcohol

Een andere moderne gewoonte die een gezondheidsrisico met zich meebrengt, is binge drinken. Grote kans dat je snel in slaap valt na een borrel te veel, maar omdat je lever de alcohol moet verwerken, is de kwaliteit van je slaap doorgaans veel slechter. “De combinatie van alcohol en cafeïne kan zelfs tot chronische slaapproblemen leiden.”

Wil je een goede nachtrust met daardoor meer kans op een gezond leven? Geniet van één tot twee kopjes koffie per dag en laat de alcohol zoveel mogelijk staan.