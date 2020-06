Ⓒ Mark Uyl

Natacha Harlequin (46) is succesvol strafpleiter én rolmodel. In tijden van identiteitspolitiek en antiracisme-protest wordt ze regelmatig gevraagd om op radio en tv te praten over ervaringen van ’zwarte’ mensen. Ooit belde ze uit eigen initiatief de redactie van Jeroen Pauw. „Jullie willen meer diversiteit in jullie show? Nou, hier ben ik.”