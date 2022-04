Kaasmarkt Gouda terug van weggeweest

En dat is mooi nieuws, want de liefhebbers hebben de Goude Kaasmarkt twee jaar moeten missen. Wat de terugkomst van de markt extra leuk maakt, is dat het in het kader van de viering van 750 jaar stadsrechten, is uitgebreid met typisch Goudse ambachten zoals plateel schilderen, kaarsen maken en bierbrouwen.

Op de Gouda Kaasmarkt kunnen bezoekers tussen de boeren en kaashandelaren lopen en zo van dichtbij zien hoe de prijs met ouderwetse handjeklap wordt bepaald. Ook leuk: de door paarden voortgetrokken kaasbrikken stoppen voor de monumentale Goudse Waag, waarna kaasjongens ze uitladen zodat de kazen op de originele weegschaal in de Goudse Waag worden gewogen. Ook de bekende Goudse kaasmeisjes ontbreken niet.

Iconen

De Gouda Kaasmarkt vindt vanaf de eerste donderdag in april tot en met de laatste donderdag in september (behalve op Hemelvaartsdag) wekelijks plaats van 10.00 tot 12.30 uur. De eerste kaasmarkt komende donderdag is extra speciaal omdat deze tot 16 uur duurt.

Bovendien zijn die dag de zogenaamde Goudse iconen opgesteld op de Markt: 50 kunstwerken die zijn gebaseerd het bronzen kunstwerk ‘de kaasboerin’ van Ineke van Dijk. Hierna worden ze verspreid over de stad en vormen een wandelroute.