Dagrecept: Hartige en zoete tv-snacks

Tijdens avondje televisie of streamen heb ik zelf ook graag zowel een zoete als zoute snack op tafel. Laat Lucy Tweed in haar boek Dit kookboek is je beste vriend nu een aantal tv-snacks hebben gedeeld! Niet duur, makkelijk en lekker.

Eerst de hartige snack: doe de popcornmais in een bruine broodzak en leg hem 1 minuut op de hoogste stand in de magnetron, tot er lange pauzes tussen het geplop zitten. Meng de boter, Vegemite (of Marmite) en tabasco in een kleine kom en laat ze samensmelten in de magnetron. Sprenkel dit over de popcorn en meng goed.

Dan de zoetigheid: Maak de aardbeien aan met de suiker en balsamico en laat 30 minuten staan. Serveer ze met het vanilleroomijs en de gehakte nootjes. Nu alleen nog beslissen wat u gaat kijken...

Nodig voor de snacks:

Hartig (85 g):

- 3 el popcornmais

- 50 g boter

- 1 tl Vegemite of Marmite

- ½ tl tabasco

Zoet (4 personen):

- 250 g aardbeien (grof gehakt)

- 75 g fijne kristalsuiker

- 1 tl balsamico-azijn

- vanilleroomijs

- handvol gehakte pinda’s