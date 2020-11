Grootste lichtkunstwerk ter wereld kleurt Eindhoven blauw

De lichten van het kunstwerk gingen donderdag rond 17.00 uur aan. Stadsdeel voor stadsdeel hulde Eindhoven zich in een soort mantel van blauw licht met duizend rode lichtpunten. Connecting the Dots is niet niet alleen in Eindhoven vanuit huis is te zien, maar ook via een livestream.

Connecting the Dots omvat drie elementen. Met de blauwe hemel boven Eindhoven zoekt de Finse lichtkunstenaar Kari Kola verbinding met de natuur en probeert hij bewustwording te creëren. De Nederlandse kunstenaar Ivo Schoofs brengt hier beweging in met 1000 volledig recyclebare lichtballonnen die dansen op de wind. Deze rode dots symboliseren de verbinding die mensen nodig hebben.

Voor het derde onderdeel deed GLOW met de Eindhovense kunstenaar Hugo Vrijdag een oproep aan basisschoolkinderen in de stad om een persoonlijke GLOWdot te maken; een lichtkunstwerkje met een eigen verhaal, idee of droom dat aan het raam wordt bevestigd en laat schijnen.

GLOW is een lichtkunstfestival dat al vijftien jaar in november plaatsvindt in Eindhoven. Doorgaans werken aan deze grote expositie tientallen lichtkunstenaars uit binnen- en buitenland mee. De afgelopen jaren konden de bezoekers via een wandelroute spectaculaire en innovatieve lichtinstallaties bekijken. Vanwege corona kan de vijftiende editie niet op de gebruikelijke manier gevierd worden.

GLOW en de gemeente Eindhoven sloegen daarom de handen ineen. “Want juist in deze tijd waarin we elkaar niet kunnen opzoeken, niet samen op kantoor kunnen werken, sporten of uitgaan is het belangrijker dan ooit dat we ons met elkaar verbonden voelen”, aldus John Jorritsma, burgemeester van Eindhoven.

Iedereen kan thuis via deze livestream op computer, tablet of mobiel overal ter wereld van het lichtkunstwerk genieten.

