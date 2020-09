Nooit gedacht: wafels van linzen Ⓒ foto Mitchell van Voorbergen

Trillend als een rietje kwam Joke Boon twaalf jaar geleden binnen in de schaapskooi op het Stadslandgoed de Kemphaan in Almere. We draaiden er de Smaakparade, het eerste grote culinaire buitenevenement van Nederland. Inmiddels is Boon culinair auteur, nu over linzen.