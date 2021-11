Zo dek je in 6 stappen een feestelijke (kerst)tafel

1. Het tafelkleed

De basis van de kersttafel begint met het tafelkleed. Bepaal aan de hand van de maat van jouw tafel de juiste maat voor het tafelkleed. Heb je een tafel van 90 breed en 140 lang? Dan mag het kleed 130 bij 180 zijn. Dit betekent dat het kleed aan beide kanten 20 cm ’te lang’ is. Dat staat netjes, royaal en luxe!

2. Een onderbord

Op het tafelkleed komt een onderbord. Wanneer je het vuile servies weghaalt is het fijn als er nog iets blijft staan. Zo hebben de gasten niet het gevoel dat ze direct op moeten staan, maar blijven ze langer natafelen.

3. Het servies waarvan je van eet

Boven op het onderbord komt vervolgens het echte servies. Kies voor één soort servies. Het oogt chaotisch als er verschillende soorten servies op tafel staan. Daarom is ook van belang om het bestek en het glaswerk in één soort te houden om rust en eenheid te creëren.

Afhankelijk van het aantal gangen plaats je het servies. Gebruikelijk is één plat bord met daarop een wat kleiner bord en daarop weer een soepkom. Linksboven plaats je een extra bordje voor bijvoorbeeld een stukje stokbrood en rechtsboven de glazen. Zorg naast een wijnglas altijd voor een waterglas.

4. De accessoires

Als al het servies staat, kun je beginnen met decoreren. Houd er wel rekening mee dat het eten nog op tafel moet passen. Het is vervelend om de gehele styling continu op te moeten ruimen of aan de kant te moeten zetten.

Zorg ervoor dat je het eten serveert in sfeervolle items. Zo kun je brood bijvoorbeeld in een stalen mandje serveren in plaats van op een plat bord. Of ga voor juist écht kerstservies wanneer je de basis neutraal houdt. De kersttafel dekken draait vooral om balans.

5. Zet karaffen water op tafel

Wil je zelf ook lekker genieten van het diner en niet continu van tafel hoeven om water bij te schenken? Zorg dan altijd voor een aantal karaffen op tafel.

6. De servetten

Kies voor servetten die in de sfeer van de kersttafel passen. Kijk naar de kleuren en het materiaal dat je in huis hebt en pas het hierop aan.