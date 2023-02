Oproep: hoe bespaart u geld tijdens de wintersport?

Natuurlijk kunt u voordat u op vakantie gaat, al goed nadenken over een voordelige accommodatie of een goedkopere wintersportbestemming. Maar áls u eenmaal bent gearriveerd, hoe let u dan op de kleintjes zonder dat u hoeft in te leveren op de vakantiepret?

Neemt u bijvoorbeeld uw eigen broodjes en thermoskan met koffie mee de piste op? Kookt u het avondeten zo veel mogelijk zelf? Slaat u de après-ski een paar keer over?

Misschien zorgt u er wel voor dat uw (geleende) skiuitrusting helemaal compleet is zodat u ter plekke niets hoeft te huren. Of bespaart u door op de skischool niet te gaan voor lessen van een héle dag, maar een halve dag?

Laat het ons weten! Mail naar check-in@telegraaf.nl

Een bloemlezing van de reacties wordt binnenkort zowel in de krant als op onze site gepubliceerd.