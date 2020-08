Wonen als een Griekse God (in Nederland)

Dat we anno 2020 nog steeds geïnspireerd raken door de oude Griekse cultuur zegt genoeg over de grootsheid ervan. De goddelijke buitensfeer van toen herleeft in de dakterrassen, patio’s en binnentuinen van nu. Met de nieuwe outdoor Hippo fauteuil van Karup Design kan je, net als de Grieken, de hele dag loungen en chillen. Je kunt hem ook uitklappen tot ligbed om lekker languit op te zonnebaden. Geniet van de zon!