’Alleenstaand persoon zoekt degelijk meisje’: liefdesadvertenties van toen

Een contactadvertentie was voor vrijgezellen tot de jaren 90 van de vorige eeuw een vrij gebruikelijke manier om een partner aan de haak te slaan. Rond 1900 was het zelfs de enige manier om buiten je familie en sociale kring in contact te komen met een mogelijke huwelijkspartner.

Volgens historica Marie Cappart werd 95% van de contactadvertenties gezet door mannen. In de 19e eeuw bemiddelde vooral familie bij de zoektocht naar een geschikte huwelijkskandidaat. “Lukte dat niet, omdat je een kleine sociale kring had, of je bijvoorbeeld op het platteland woonde, ver van de stad en sociaal verkeer, dan was een contactadvertentie vaak de enige mogelijkheid.”

Volgens Cappart werden de eerste contactadvertenties al in de zeventiende eeuw ingezet om een nieuwe liefde te vinden, maar aan het begin van de 19e eeuw doken de advertentie steeds vaker op. Volgens de historica wel anoniem, want het werd als een schande gezien om op die manier aan een huwelijkspartner te komen.

Speciaal voor Valentijnsdag verzamelde MyHeritage een aantal romantische contactadvertenties uit de vorige eeuw. Het Oud-Hollandsche taalgebruik in die advertenties laat weinig ruimte voor verbeelding. Zo werd er bijvoorbeeld door mannen van goede komaf die „financieel wel bemiddeld” waren gezocht naar een vrouw die niet alleen knap was, maar ook bereid was om huishoudelijk werk te doen, waarna „bij wederzijds goedvinden” een huwelijk volgde.

Vrij van sterken drank

Ⓒ Nieuwsblad van Friesland

In het Nieuwsblad van Friesland vraagt een niet onbemiddelde man van 37, ‘vrij van sterken drank’ 30 september 1905 om kennismaking met een degelijk meisje of weduwe voor een gelukkig huwelijk.

Pastoor moest zegen geven

Ⓒ De tijd

In De Tijd, van 24 oktober 1932, zoekt een 27-jarige R.K. jongmensch kennismaking met een R.K. meisje van ongeveer dezelfde leeftijd voor een huwelijk.

Brieven onder nummer werden geret.

Ⓒ Nieuwsblad van het noorden

In het Nieuwsblad van het Noorden, van 3 mei 1946, wil een besch. Heer, fin. onafhan. samenwonen of ernstige kennismaking met vlotte besch. knappe Dame van goeden huize. Brieven het liefst met foto welke geret. worden onder no. door bur. dezes.

Ondanks werk toch alleen

In Het Vaderland van 23 september 1942, schrijft een jongedame dat ze zich ondanks haar werkzaamheden alleen voelt en daarom een intellectuele partner zoekt tussen de 25-35 jaar.

Archief

Overigens zet MyHeritage speciaal voor Valentijnsdag tot en met 17 februari wereldwijd alle online huwelijks- en scheidingsregisters open voor het publiek. Je kunt dan zonder lidmaatschap heerlijk scrollen in de persoonlijke gegevens van je naasten en voorouders.

Zin om de archieven in te duiken? Dat kan via deze link.