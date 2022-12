Waarom je afplaktape direct moet verwijderen na het schilderen

We waren een tijdje geleden op de verjaardag van de kleine man van onze nicht en haar echtgenoot. Op zo’n feestje gaat het in mijn bijzijn uiteraard vaak over klussen en aanverwante zaken. Mijn meissie stond te praten met de schoonzus van de man van de nicht. Het onderwerp van gesprek? Haar schoonvader, de vader van de man van de nicht. Volg je me nog?

Doet er niet toe, het verhaal ging als volgt. De schoonzus en haar man hadden een nieuw huis gekocht. Haar schoonvader werd gebeld: of hij de kozijnen wilde schilderen. De schoonzus had alles netjes afgeplakt. Fijn, want zulke voorbereidingen vergen altijd de meeste tijd.

Ontploft

Blijkbaar waren ook de werkzaamheden na het verven de taak van de vrouw, want toen de beste man later terugkwam en zag dat de afplaktape er nog op zat, ontplofte hij zowat. Hij wist blijkbaar dat je afplaktape beter direct kunt verwijderen.

Mijn meissie vond dit opmerkelijk, want de schoonzus had al verteld dat haar schoonvader een schuur vol gereedschap heeft en geregeld met nieuw gereedschap thuiskomt, maar dat dat er allemaal uitziet alsof het gloednieuw is omdat hij eigenlijk bijna nooit klust.

Toch bleek de schoonvader wel degelijk een doe-het-zelver, anders had hij nooit geweten dat je afplaktape direct na het verven moet verwijderen. Doe je dat pas als de verf droog is, dan loop je het risico de verf eraf te trekken. Of de tape zit dermate vastgeplakt dat je het er nooit meer af krijgt. Dan kun je met een krabber of scheermesje aan de gang.

Strak lijntje

Ook een goede tip als je kozijnen moet schilderen, is de volgende. Je krijgt de afplaktape nooit superstrak langs het houtwerk. Plak de tape daarom op het raam met een heel dun lijntje tussen het hout en het raam, een millimeter. Zo schilder je inderdaad wel wat op het raam, maar je zult het nooit zien en je creëert een superstrakke lijn.

Een beetje schilder heeft een vaste hand en doet het zonder afplaktape, dit heet in vaktermen ’besnijden’. De minder ervaren schilder heeft tape nodig.

Soorten tape

Er zijn verschillende soorten. Je hebt tape met minder kleefkracht zodat je de verf niet meetrekt bij verwijdering. Er is ook tape die een stof bevat die opzwelt als er vocht bijkomt. Zo wordt een barrière gevormd die ervoor zorgt dat de verf niet onder de tape vloeit.

Bekijk ook: Dit zijn de trendkleuren voor de winter

Wat je ook kunt doen, is de muur afplakken, de rand met acrylaatkit afkitten, de kit gladstrijken en dan de rand schilderen. Nu zorgt de kit ervoor dat de verf niet onder de tape terechtkomt. Na het schilderen wel direct de tape en dus de kit verwijderen, want als de kit eenmaal droog is, lukt dat niet meer.

Over wiens taak het nou was om de tape op tijd te verwijderen, zullen in deze familie nog wel wat gesprekken worden gevoerd, ben ik bang. Aangezien de beste man zo van gereedschap houdt, ga ik er misschien langs om hem wat noviteiten aan te smeren...

Heb jij een vraag? Mail naar klusvraag@telegraaf.nl.