Recept van de dag: pittige makreel

Er schreef me een meneer dat hij vond dat ik voortaan met lightproducten en zo moet gaan werken. Dat is dan beter voor jullie, vindt hij. Driewerf neen. Zolang dit mijn plekje is, blijf ik over de volle rijkdom van het echte eten schrijven. Dan neem je maar wat minder, maar het moet wel goed zijn. En ik denk dat op deze plaats in de afgelopen jaren meer aan voedingsbewustzijn is gedaan dan waar dan ook en lang voordat het populair was. Punt. En nu makreel met stoom uit je oren.